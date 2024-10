ON, MIDA OODATA Telliskivis algab kahe ajaloolise hoone renoveerimine

G-hoone on osa endisest Balti Raudtee peatehasest ja esindab ainulaadset 19. sajandi tööstusarhitektuuri. Ehitustööd hõlmavad hoone täielikku restaureerimist, säilitades selle iseloomulikud paekiviseinad ja kaarjad aknad, mis loovad silmapaistva visuaalse ilme. G-hoone arhitektuurse lahenduse autor on Peeter Pere Arhitektid ning maastikuarhitektuuri VÄLI arhitektid.

«G-hoone on tänaseks välja müüdud ja tulevasteks üürnikeks on kaks tuntud restorani, mille nimed avaldame 2025. aasta kevadel,» kinnitas Telliskivi TLN arendusjuht Alo Kippasto.

Samuti alustatakse töid I4 hoone taastamiseks, kus säilitatakse tsaariaegsed paekivimüürid ning lisandub nüüdisaegse arhitektuuriga hooneosa. Maja lääneossa kerkib viiekorruseline astmestik terrassidega, mis jäävad büroopindade välialadeks, pakkudes tulevastele asukatele lisaväärtust ja unikaalseid vaateid. I4 hoone arhitektid on Kadarik Tüür Arhitektid.

Mõlema hoone valmimisega lisandub Telliskivisse 4000 ruutmeetri jagu uut äripinda, tuues piirkonnale uut hingamist ja avades unikaalseid ärivõimalusi. Ehituspartneriks on OÜ Tallinna Ehitustrust ning mõlemad hooned on plaanitud valmima 2025. aasta hiliskevadel.

Projekt on osa Telliskivi TLN laiemast visioonist, mille eesmärk on luua mitmekülgne linnaruum, kus väärtustatakse ajaloolist pärandit ja samal ajal pakutakse kaasaegseid lahendusi. Lähiaastatel on plaanis arendada veel üle 20 000 ruutmeetri äripinda ning suurendada haljasalasid, toetades elurikkust läbi maastikuarhitektuuri.