UURING Rahvas maksab just nii suure osa sissetulekust eluasemekuludeks

Septembris läbi viidud küsitlusest selgus, et Leedu leibkonnad kulutavad märkimisväärselt väiksema osa oma igakuisest eelarvest eluasemekuludele kui inimesed Eestis ja Lätis. Leedus väitis 30% vastanutest, et nende eluasemekulud moodustavad vähem kui 20% nende sissetulekust, samas kui Eestis ja Lätis oli see protsent ainult 15%. Teistpidi märkis Leedu vastajatest vaid kuus protsenti, et nende eluasemekulud ületavad 50% sissetulekust. Võrdluseks, Eestis oli see protsent 16% ja Lätis 14%.

Eesti ja Läti tulemused on omavahel võrreldes märksa sarnasemad. Mõlemas riigis vastas 32% inimestest, et nende eluasemekulud moodustavad 20-30% nende eelarvest. Samuti on märkimisväärne hulk inimesi, kes kulutavad 31-50% sissetulekust eluasemele – Eestis 30% ja Lätis 29%. Samas tõi uuring esile, et Eestis on pisut rohkem leibkondi, kelle eluasemekulud ületavad poole nende sissetulekust (16%) võrreldes Lätiga (14%).

«Küsitlus näitab selgelt, et Leedus on vähem inimesi, kes tunnevad suurt rahalist koormust eluasemekulude tõttu. Eestis on selles osas jällegi olukord kõige kehvem. Keskmine palk peale makse on siiski alati olnud Eestis pikalt Leedust ja Lätist kõrgem. Eestis läheb suur osa sissetulekutest elamiskuludele lihtsalt siinse kõrge hinnataseme tõttu,» selgitas panga jaepanganduse juht Marina Hakiainen.

Ta lisas, et Leedu elamiskulusid aitavad madalamal hoida madalamad igapäevased kulutused ja üldine hinnatase, sest näiteks Tallinna ja Vilniuse kinnisvarahinnad enam palju ei erinegi. Citadele väljastatud kodulaenude statistikast on näha, et käesoleval aastal on keskmise kuise kodulaenu makse suuruseks Eestis 863 eurot, kuid Leedus on see 712 eurot ning Lätis 512 eurot.

Citadele panga tellitud ja uuringufirma Norstat Baltikumi ülene küsitlus viidi läbi käesoleva aasta septembris. Igas riigis küsitleti 1000 inimest vanusevahemikus 18-74.