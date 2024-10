HALVIM VALIK Ekspert hoiatab Soome aedadesse jõudnud trendi eest

Kettuseni sõnul on kunstmuru müügimahud viimastel aastatel kasvanud. Kuigi turg on peamiselt pealinna piirkonnas, on kunstmuru populaarsus mõõdukalt kasvamas ka väljaspool pealinna piirkonda, vahendab Iltalehti. Kettuneni kinnitusel levib trend pealinna piirkonnast põhja poole Tampere ja Jyväskylä suunas.