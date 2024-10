LÕPUKS OMETI Uut korterit ostes on pisut kauplemisruumi

Tallinna uute korterite pakkumishinnad on alates käesoleva aasta jaanuarist langenud keskmiselt 4 protsenti. Samas hakkab korterite müügikuulutuste juures praegu silma, et kümneprotsendine allahindlus on lisaks «köök hinnas» ja «parkimine hinnas» pakkumistele muutumas üsna tavapäraseks.