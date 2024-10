HOIATUS Neil kolmel kuul aastast tekitab loodus Eesti kodudes kõige rohkem kahju

Pilt on illustreeriv.

Vihmavee tõttu kannatada saanud parkett, tuuleiiliga lendu läinud katus, terrassile maandunud puu – need on vaid mõned näited, mille on põhjustanud ettearvamatud loodusjõud. Kuidas kaitsta oma vara, kui ilmateade annab tormihoiatuse?