KRIISIST KRIISINI Kuidas olla valmis järgmiseks ootamatuseks, mis võib Eesti inimesi tabada?

«Viimasel neljal aastal on Eesti inimesed pidanud kokku puutuma viie eritüüpi ettearvamatu olukorraga, mis on sundinud elukorraldust oluliselt muutma, aga mis on piiranud ka ligipääsu toidule ja veele. Seetõttu on oluline omada kodus hädaolukordadeks vajalikku toidu- ja veevaru,» ütleb Maxima müügi- ja turundusosakonna juht Jaanika Terasmaa.

«Inimese aeg ja keskendumisvõimalused on piiratud. Nii kaua, kui inimese psüühika jaoks on millegi saabumise tõenäosus kaduvväike, ei ole sinna optimaalne oma aega ja keskendumist investeerida. Riskide adekvaatne ennustamine on ka ebameeldiv, seetõttu on inimesed sageli veidi optimistlikumad, kui oleks põhjust. Samas, kui millestki on palju avalikkuses juttu, siis tunnetatud tõenäosus inimeste peades kasvab – see võib olla ka selle taga, miks Eesti inimesed on varasemast rohkem ootamatusteks valmis,» näeb Uusberg.