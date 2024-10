PILK PEALE Noore Eesti pere elutuba muutus paari lihtsa nõksuga kaks korda suuremaks

Sisekujundaja läks noorele perele appi ja jagas väärtuslikke näpunäiteid. Tallinna kortermajas asuva avatud köögi ja elutoa ümberkujundamise väljakutse võttis vastu IKEA sisekujundaja Sälli Preitof. Tema sõnul on oluline esmalt mitme funktsiooniga ruumi puhul läbi mõelda, millist ülesannet tuba täidab. Näiteks antud juhul on ruumi ülesanne olla elutuba, söögituba, köök, aga osaliselt ka esik. See tähendab, et kõik esemed toas peavad teineteist toetama ja täiendama. Ära ei saa siinjuures unustada ka piisava hoiuruumi olulisust, et kõik näeks igal ajal välja korrastatud ja puhas.

Hubane ja korrastatud tuba on hästi organiseeritud

IKEA koduse elu uuringust selgus, et ligi kolmandik Eesti elanikest tunneb rahulolu ja meelerahu just tänu korras ja organiseeritud kodule. Kuid see kolmeliikmeline noor perekond seisis silmitsi päris väljakutsega, eriti pärast beebi sündi – kodus ei olnud enam lihtsalt piisavalt hoiukohti.

Sisekujundaja Sälli sõnul on pere korter küll avar, sest eelnevalt on ära lammutatud köögi ja elutoa vaheline sein, kuid suurt kasu see hoiustamise ja valgustuse mõttes ei ole toonud. Korteris oli suur puudus kõikvõimalikest hoiupaikadest – näiteks joogiklaase hoidis pere esikukapis, sest nende jaoks ei olnud toas mujal ruumi.