EKSPERT Väärtuslikud õppetunnid, mille sain üürituru probleeme lahendades

«Tegelikult tuleb üürimise käigus tekkinud mured lahendada tervikuna, võttes arvesse kogu protsessi algusest lõpuni. Selleks on vaja oma kogemusest pidevalt õppida ja kohaneda turu muutustega,» selgitab turvalise üürimise platvormi Rendin tegevjuht Alain Aun.

Üürileping üksi ei kaitse probleemide eest

Aun jätkab oma mõtte avamist, et kogu probleemi tuleks käsitleda tervikuna. «Inimestel on sageli ekslik arvamus, et üürileandja-üürniku suhte kindlustamiseks piisab sellest, kui üks asi õigesti teha. Hea näide sellest on üürileping. Paljud usuvad, et leping kaitseb neid, kui midagi viltu läheb,» ütleb Aun.

«See pole iseenesest vale – üürileping on oluline osa tervikust, mis tagab üürimisel osapoolte turvalisuse. Siiski on turvalise ja muretu üürikogemuse tagamine sellest veidi keerulisem. Üürimisel on palju erinevaid etappe, kus osapooled eksida võivad,» lisab ta.

Auni sõnul peab süsteemi toimimiseks olema läbimõeldud ja korrektselt ellu viidud iga üürimisega seotud samm. Teisisõnu, üürilepingu kõrval tuleb luubi alla võtta ka üürniku taustakontroll, eluruumi üleandmise akt, makseprotsess ja palju muud.

«Võtame taas näiteks üürilepingu. Kui midagi juhtub, siis on lepingus lihtsalt kirjas, millistes tingimustes pooled omavahel kokku leppisid. See ei ütle midagi võimalike kahjude või üüripinna seisukorra kohta üürilepingu sõlmimisel ega anna reaalseid juhiseid probleemide lahendamiseks,» selgitab Aun.

Vaidlusi aitab lahendada eluruumi üleandmise akt