UURING KINNITAB Targalt küttes võib kuludelt säästa viiendiku

«Uuringu tulemused kinnitasid meie hüpoteesi, et standardne soojuspumbaga köetava väikeelamu küttelahendus on võimalik muuta veelgi säästlikumaks, kui rakendada elektri börsihinna kõikumisi arvestav juhtimissüsteem ja alandada ruumide temperatuure,» lisas Kurnitski.

«Iga küttesüsteemi peamine eesmärk on tagada, et hoone sisetemperatuur oleks meeldiv võimalikult madalate kuludega. Kütteseadme automaatne juhtimine võimaldab korraga silmas pidada mõlemat eesmärki ja säästa raha tarbija jaoks pea märkamatult. Uuring näitas, et vältides elektri tipuhindasid ning ajastades soojuspumba töö ajale, mil elektri hind on parasjagu soodsam, oli 2023. aasta elektri börsihindadega võimalik säästa keskmiselt 12 kuni 20 protsenti kuus,» lisas ta. Kõige suuremate börsihinna kõikumistega kuul koguni 28 protsenti.