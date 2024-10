TARK TEADA Mis vahe on kaastaotlejal ja käendajal?

Kaastaotlejatel on võrdne vastutus

Kaastaotlejaks olemine tähendab seda, et laenukohustus võetakse kahepeale. Kaastaotlejal ja põhitaotlejal on samasugune vastutus: mõlemad vastutavad kogu laenu summa tagasi maksmise eest. Samas saavad taotlejad omavahel kokku leppida, kas tasuvad laenumakset võrdselt või muud moodi, kuid mõlemad vastutavad siiski solidaarselt. «Seda varianti, et näiteks üks maksab 75 ja teine 25 protsenti ning selle tasumisel kohustused lõppevad, ei ole,» selgitas Hakiainen. Ainus erinevus on tema sõnul see, et põhitaotleja konto on seotud laenuga ning sealt tehakse laenumakseid. «Üldjuhul saavad kahekesi laenu taotleda elukaaslased või abikaasad, harvem on kaastaotlejateks teised perekonnaliikmed nagu emad ja isad, kuna kuulutakse erinevatesse leibkondadesse.»