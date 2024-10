Merepõhjast kõhtu: Kuressaare kolledži tudengid küpsetasid põisadrust näkileiba

Miks just põisadru?

Põisadru on tuntud oma kõrge toiteväärtuse poolest. See on rikkalik joodi, magneesiumi ja kaltsiumi allikas, mis toetavad organismi erinevaid funktsioone. Jood on oluline kilpnäärme normaalseks toimimiseks, magneesium mängib rolli lihaste ja närvide töös ning kaltsium on hädavajalik luude ja hammaste tugevuse tagamiseks. Lisaks sisaldab põisadru polüsahhariide, millel on põletikuvastased omadused ja mis aitavad kaasa seedimisele.