Toataime mullast välja vupsanud seentest saab vabaks levinud maitseainega

Pole mingi saladus, et seened ja taimed vajavad üksteist elus püsimiseks. Sümbioosis elavad organismid vahetavad omavahel hädavajalikke toitaineid, olles nii üksteisele kasulikud. Kuid toataimede mullast ei tohiks seeneviljad välja kasvada – see on märk, et midagi on väga valesti ning enamasti on probleemiks liigniiskes mullas.