TEEME SELGEKS Millal võiks koduaias lehti koristada

«Lehepuhurid on sobivad vahendid suurematesse aedadesse, kui on koristada rohkem lehti, sest need teevad töö ära väga kiiresti. Üks lehepuhuri eelistest on ka see, et koristada saab ka kitsastest käikudest, kuhu teiste tööriistadega ligi ei pääse,» toob Soomer esile.

Soomeri sõnul vajab lehepuhur kasutamine esialgu veidi harjutamist, kuid tulemused tulevad kiiresti. «Lehepuhurit kasutades on oluline jälgida tuule suunda: lihtsam on puhuda alla tuult ja koguda lehed vaaludesse ühe nurga või serva suunas. Kogu tööfront võiks olla korraga 5-6 meetrit ja puhuda tuleks puhurit endast kordamööda vasakule ja paremale suunates. Vastavalt alale, tasub reguleerida ka puhumisvõimsust: kui puhastate lehtedest lillepeenart, siis kasutage vaiksemat režiimi, kui aga hekki, siis tugevamat režiimi,» lisab ta.

Kuivade lehtede koristamiseks võib kasutada ka tavalist muruniidukit, millel on koguja. «See on sobiv töövahend keskmise suurusega aeda, oluline on, et lehed oleksid kuivad. Kogujaga muruniidukit võib kasutada ka teise sammuna, et reha või lehepuhuriga kokku kogutud lehtedest üle sõita, et neid peenestada ja kogujasse tõmmata. Peenestatud lehed võtavad vähem ruumi ja lagunevad kompostis kiiremini,» selgitab tootespetsialist.

Ka enamikele raideritele või aiatraktoritele saab kinnitada kas kogujaga pühkija või ette harja – need sobivad hästi lehtede puhastamiseks suurematest aedadest. «Kasulik on see, et neid masinaid saab sügisel kasutada lehtede kokku korjamiseks ning niiduhooajal murujääkide koristamiseks. Järelveetav lisatarvik sobib paremini kuivade lehtede kokku koristamiseks, ettekinnitatava harjaga saab kokku pühkida aga ka märgasid lehti,» räägib Soomer.