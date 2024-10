TEADLASED MURES Soome heeringast leiti oodatust rohkem mürki

Soome teadlased avastasid kohalikus heeringas oodatust rohkem PFAS-ühendeid. PFAS ehk perfluoroalküülkemikaalid on suur kemikaalide rühm, mida on laialdaselt toodetud juba alates 1950. aastate keskpaigast. PFASe kasutatakse erinevates tööstusharudes ja tarbekaupades. Need kemikaalid on tuntud oma veekindlate, rasvavastaste ja kuumuskindlate omaduste poolest, mistõttu leidub neid paljudes igapäevastes toodetes – kööginõud, riided, toidupakendid ja isegi kosmeetika. Seega, igaüks meist puutub pidevalt kokku PFASidega, ise sellest tihti teadlik olemata.