JULGED MENÜÜD «Metsast taldrikule» kampaanias osaleb rekordarv restorane

Kampaania korraldaja, Lõuna-Eesti Turismiklastri juhi Kanni Kallastu sõnul on «Metsast taldrikule» eesmärk aidata kaasa piirkonna toidukultuuri arengule, tõsta esile väärtuslikku kohalikku toorainet, suurendada toidukohtade külastatavust ning toetada piirkonna väiketootjaid.

«Kampaania on saanud väga populaarseks ja oodatuks. Osalejate arv on kasvuteel ning menüüd on järjest julgemad ja omanäolisemad. Ootame põnevatest toiduelamustest osa saama gurmaane nii Eestist kui ka Lätist,» sõnas Kallastu.