PREMIUM-KLASS Uus Eesti kinnisvaraarendaja viib koduostu kogemuse järgmisele tasemele

Kui õhtusöökide põhiliseks teemaks on kehv koduostu kogemus

«Tihtipeale on nii, et kinnisvara planeerimise faasis annavad kõik kinnisvaraarendajad lubaduse, et nad üritavad pakkuda parimat kodu ostmise kogemust. Kui aga lõpp paistma hakkab, on teatavasti need plaanid risti vastupidi – kogemus on klientidele vaid halbu mälestusi pakkuv,» kirjeldas Kaarel Kiidron, kes on Livida asutaja ja juhtivpartner turul valitsevat reaalsust.