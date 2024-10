KÕVA SÕNA Keila elamuarendus pakub pea poole võrra väiksemaid küttekulusid

«YIT on olnud läbi aegade tuntud kui usaldusväärne ja kõrget ehituskvaliteeti tagav arendaja. Aga energiatõhusus ja võimalikult väike keskkonnajälg on samuti meie kodude tugevad trumbid. Nurme 6 kortermajast saab tõeline edulugu – see on hoone, mis tuksub loodusega ühes rütmis,» kinnitas YIT müügijuht Eva-Liisa Tamm.