KÕVA SÕNA Eesti kokad võistlevad Singapuris maailma tippudega

Singapuris võistlevad 16 riiki. Eelvoor toimus 2023 aasta veebruaris Riminis Itaalias. Võistlus Singapuris kestab 7 tundi ning selle jooksul on vaja valmistada neli rooga. Eseimene käik, mis peab olema vegan, Eesti toorainena on lisatud tudraseemned ja kollane peet. Teine käik mille põhitooraineks on hiidlest kukeseen ning mädarõigas. Pearoa kohustuslikuks tooraineks on vasika välisfilee, osso bucco ning maks ning kodumaise lisandina on Ivan taldrikule seadnud kõrvitsa ja pohlad. Magustoidus on kohustuslik kasutada rohelist teed, kookost ja püreesid ning Ivani valik oli acai, kodumaise nüansina aroonia.