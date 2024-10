EKSPERT Korras kodu algab just sellest

Lisaks riiulitele tasub Alina Kesteri sõnul varuda ruumi ka nagidele ja muudele seina peale paigutatavatele esemetele. Näiteks on varstolmuimejat mugav just seinalt võtta ja lihtne ka sinna kiiresti tagasi panna. Ka pesuresti või varu-klapptoolid on võimalik seina peale riputada, nii hoiad kokku põrandapinda ja pole muret, et ruumis liikudes asjade otsa komistaks. Nii on ka tolmu imemine või põrandapesu kiirem.

«Asjade paigutamisel riiulitele on mugav kasutada hoiukarpe, seejuures on läbipaistvad karbid eriti praktilised, sest nende sisu on näha ja nii leiad otsitud asjad kiiremini üles. Samuti on hea karpidele sildid lisada, eriti harva kasutatavate esemete puhul, nagu näiteks jõuluehted. Selge süsteem ja sildid on abiks, et iga pereliige endale vajamineva üles leiaks, mitte ainult see üks, kes asjad ära paigutas,» soovitas Alina Kester.

Plastikkarpide puhul soovitab Kester valida küljelt lukustatava kinnitusega lahendus, seda eriti kõrgemate riiulite puhul – nii võid olla kindel, et kast on kindlalt suletud ja selle sisu ei pudene riiulilt võttes laiali.

«Enne poodi tõttamist, loe kodus üle, mitu suurt ja väikest karpi vajad. Ei tasu minna poodi ja seal kukalt kratsida, et kas see ikka mahub. Võta kodus riiulite mõõdud, nii saad parima võimalku tulemuse. Samuti tasub ka hinnavõrdlust teha, sest täpselt samasugused kastid on mitmetel müüjatel isegi kahekordse hinnavahega,» annab Alina Kester nõu.