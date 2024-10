TARK TEADA Jurist avaldab 5 levinud olukorda, kus üürnik vajab kaitset

Ebaausate eritingimustega leppimine

Eritingimused üürilepingus võivad olla sellised kokkulepped, mida vaikimisi lepingus kirjas ei ole. Sinna kategooriasse liigitatud lepped peavad olema kooskõlas kogu ülejäänud lepingu ja võlaõigusseadusega. Ehk siis: võrdsed mõlema osapoole vaatest.

Siht toob näiteid mõnest vastuolulisest näitest, mis on Rendini õigusekspertide töölauale jõudnud. «Esimene ja kõige levinum ebaaus eritingimus on, et üürileandjal on õigus üürileping korraliselt lõpetada ühekuulise etteteatamisega. Tegelikult peab tähtajatu üürilepingu korralisest ülesütlemisest ette teatama kolm kuud,» ütleb ta.

«Selline tingimus on üürniku jaoks kahjulikum seadusega ettenähtust. Need lepped, mis ei vasta seadusele, on (kohtu)vaidluste korral tühised ja annavad üürnikule õiguse hoopis üürileandja üle. See tähendab, et sellise kokkuleppe puhul võib üürilepingu ühekuulise etteteatamisega üles öelda ainult üürnik, mitte üürileandja,» selgitab Siht.

«Teiseks lisavad üürileandjad lepingusse sageli punkti, et neil on õigus külastada valdust ilma eelneva kooskõlastuseta. Tegelikult võib üürileandja eluruumi külastada ainult juhul, kui see on eelnevalt üürnikuga kooskõlastatud ja mõistliku etteteatamise aja piires,» toonitab jurist.

Ebamõistlikult kasvanud kommunaalkulude talumine

«Antud teema on osaliselt seotud euriboriga, mille järsk tõus eelmisel aastal mõjutas peaaegu kõiki meist,» alustab Siht. «Me puutusime kokku juhtumitega, kus üürnike igakuiste kommunaalarvete summa kasvas hüppeliselt. Põhjuseks remondifondi juurde kuuluvad ühistu laenumaksed,» jätkab ta.

Üürnik peab taluma mõistlikke kõikumisi, näiteks prügiveo- või veeteenuse pakkuja hinnakasv. Samas üürnik ei pea taluma 3-4-kordseid tõuse, näiteks ühistu laenumakse kasv 23 eurolt 150 eurole. «Sellised muutused ületavad mõistlikkuse piiri,» hindab Siht.

Mis võiks olla lahendus? «Seadus lubab valida, kumb lepingu osapooltest remondifondi ja laenumakseid tasub. Kui nende summade puhul on aja jooksul toimunud ülisuur kasv ja eelnevalt on maksjaks olnud üürnik, siis on igati normaalne, et edaspidi võtab üürileandja tasumise enda peale. Samuti võivad pooled omavahel kokku leppida proportsiooni, mis oleks esialgsega võrreldes paremini tasakaalus,» pakub ta.

«Juhul, kui vastastikust mõistmist ei teki, siis üürnikul on õigus leping erakorraliselt lõpetada, sest tema jaoks on talumiskohustus oma piirid ületanud.»