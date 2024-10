LÕPUTU SILMAILU Ootamatu lahendus paneb orhidee mühinal kasvama

Orhidee on maailma üks liigirohkemaid taimi ning on väga laialt levinud. Neid on looduses lausa üle 20 000 liigi. Eestis kasvab looduslikult 36 orhideeliiki, ühena näiteks Saaremaa sõrmkäpp.

Kas teadsid, et sidrunimahla mõõdukas kasutamine võib stimuleerida orhidee kasvu Kogenud lillekasvatajate sõnul mõjub sidrunivesi iseäranis hästi orhidee õitele ja lehtedele. Sidrun on suurepärane kaaliumi ja C-vitamiini allikas, mis on orhidee lehtede kasvuks hädavajalik. Lisaks tõrjub see kahjureid ja kaitseb lehti bakterite eest.