EKSPERT Kinnisvaraturul on soodne hetk allahindluse küsimiseks

Ta selgitas, et järelturul sõltub samuti kõik konkreetsest objektist. Kui ostja jaoks on hind väga oluline ning samas piirkonnas on kolm võrdväärset korterit, siis soovitab Rebane küsida pakkumist kõigilt kolmelt. Näiteks ühetoaliste Lasnamäe korterite puhul on müüjaid palju, korterid on sarnased ning on suur tõenäosus, et mõnel müüjatest on kiire ning ollakse valmis hinnas alla tulema. Ta märkis, et sarnast loogikat võib täna ka üüriturul katsetada, sest pakkumisi on päris palju.