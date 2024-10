Kaval nipp, tänu millele püsib Halloweeni kõrvits pikalt prink ja hirmus!

Halloweeni pühad on teiselt poolt ookeani vaikselt meie kultuuriruumi imbunud ning saanud ehk populaarsemakski kui mardipäev. Ameerikapärase püha tunnuseks on kõrvits, mille sisse on graveeritud hirmus nägu, kuid sellistel kõrvitsatel on komme kiiresti riknema minna ja kössi vajuda. Õnneks leidub üks nipp, mis hoiab irvakil näoga kõrvitsa pikalt prink ja hallitusest vaba.