Nõudepesumasina saladused ja müüdid: kas nõusid peab enne pesu loputama?

Mida tohib nõudepesumasinas pesta?

«Esmalt tuleb selgeks teha, et mitte kõiki nõusid ei tohiks nõudepesumasinas pesta. Põhiliselt on need teflonpannid, noad ja puidust köögitarvikud. Teflonpannide puhul kahjustab nõudepesumasina tsükkel pannil olevat teflonkihti ning siis hakkavad asjad kiirelt panni külge kinni jääma ning noad lähevad nõudepesumasinas nüriks,» sõnas Pennar.

Lisaks tasub vaadata nõude kasutusjuhiseid, üldjuhul on pakendi peal kirjas, kuidas seda tuleb hooldada ning kas seda võib nõudepesumasinas pesta.

Kas ma pean nõusid enne loputama?

Pennari sõnul on samuti levinud komme nõusid enne masinasse panekut loputada. Seda üldjuhul tegema ei pea, tänapäevased nõudepesumasinad on piisavalt võimsad, et puhastada nõud ka raskemast mustusest. Küll aga tuleks nõudelt eemaldada suuremad toidutükid ja jäätmed, kuna need võivad filtrisse kinni jääda. Nõude eelnev loputamine pigem raiskab ebavajalikult vett.

Millist pesuprogrammi kasutada?

Pesuprogrammi valik sõltub nõude mustusetasemest, kui need on väga määrdunud või kui mustus on kinni kuivanud, tasub kasutada kõrgema temperatuuriga pikemaid pesuprogramme. Kiirpesusid on mõistlik kasutada juhul, kui nõud ei ole väga määrdunud või kui neid on just kasutatud, seega ei ole mustus nende külge põhjalikult kinni jäänud või kuivanud.

Kuidas nõudepesumasinat täita?