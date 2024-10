Vabandust, mida? Toataimi soovitatakse turgutada soolaga

Mõrusool on looduslik mineraal, mis koosneb magneesiumist ja väävlist. Nagu nimigi ütleb, on see väga mõru ja seetõttu me seda toidus ei tarbi. Kuid selles leiduv magneesium on just see, mida taimedel vaja läheb. Mõrusoola lisandiga väetiseid müüakse selle tõttu ka suuremate kaupluste ja ehituspoodide taimeosakondades.