PUNASED LIPUD 5 märki, et oled sattunud halba restorani

Tualettruum on üks parimaid kohti, kus saab visuaalselt sotti sellest, kui puhas või räpane restoran on. Kui restoran ei näe vaeva, et puhastada ala, mida kliendid näevad, siis millised näevad veel välja restorani osad, kuhu klienti ei lasta? Ei julge mõeldagi! Nähes räpast tualettruumi, pese ruttu käed, korja oma asjad kokku ja lahku.