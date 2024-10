UURING KINNITAB Nende omaduste puudumine vähendab ostjate huvi kodu vastu

«Uusarenduse kodudest on rõdu või terrassita vaid väga väikesed korterid, mis on arendatud ostjatele, kelle jaoks on hind kõige olulisem argument. Kahetoalistel ja suurematel korteritel on üldjuhul rõdu või terrass olemas – mida rohkem inimene oma kodu eest maksab, seda rohkem mugavusi ta soovib selle eest ka saada,» selgitas Kadi Aljas.

35% vastanutest ütlesid, et nemad jätaksid kodu ostmata, kui sellel ei oleks panipaika või keldriboksi. Sama paljud kinnitasid, et nende jaoks poleks mõeldav osta kodu, kus pole kiire interneti ühenduse võimalust.

«Iga viies vastaja pidas aga mõeldamatuks seda, et ta hakkab oma tulevases kodus maksma küttearveid kogu maja tarbimise põhjal. Meie kodusid külastavad ostjad on olnud samuti individuaalse küttearvestuse eelistest väga teadlikud. Nad on rahul, et kõigis meie äsja valminud korterites on võimalus maksta kodusooja eest vastavalt oma korteri tarbimisele,» rääkis YIT esindaja.

Koduostjad nõuavad kvaliteeti

YIT läbiviidud uuringust selgus, et valdav osa kinnisvaraostjatest soovib kodu, mis oleks kõrge ehituskvaliteediga ja vastupidav (93% vastanutest), kus oleks piisavalt ruumi (90%), millel oleksid madalad ülalpidamiskulud (89%) ning millel oleks hea planeering (89%). 88% vastanutest tõi olulise ootusena välja ka selle, et korterisse ei kostuks naabrite tekitatud müra.

«Need ootused on juba aastaid tabeli tipus figureerinud ning need kujunenud hügieenifaktoriks YIT arendatud kodudes. Meie korterite elanikud kiidavad eriliti kõrgelt kodude head helikindlust, aga ka ehituskvaliteeti. Me pöörame väga suurt tähelepanu ka kodude planeeringutele, et isegi kõige väiksemates ühetoalistes korterites saaks end mugavalt ja koduselt tunda, rääkimata suurtest perekorteritest,» lisas Aljas.