PUUST JA PUNASEKS Mida teha, kui naaber ujutab korteri üle?

Kindlustusselts Gjensidige Eesti filiaali juht Raido Kirsiste sõnas, et kortermajades ongi kõige sagedasemad kindlustusjuhtumid seotud veekahjudega. Ka Gjensidige tellitud NielsenIQ uuringust selgub, et Eestis on naabrite pärast kannatanud 38% vastanutest. Viiendik Eesti inimestest märkis, et nende kodu on naabri tõttu üleujutatud olnud.