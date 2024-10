Saudi Araabia ei jäta jonni: läbikukkunud tulevikulinna kõrval alustati «maailma suurima» maja ehitust

New Murabba / PIF / SWNS / Scanpix

Saudi Araabia püüab rahvusvahelist tähelepanu oma hiigelprojektidega, mis paberil näevad küll võimsad välja, kuid valmis ei taha neist ükski saada. Veel hiljuti kirjutas rahvusvaheline meedia sellest, kuidas üle saja kilomeetri pikkune ühetänavaline tulevikulinn The Line kärbiti näruse 1,5 kilomeetri pikkuseks. Tundub, et see läbikukkumine kuningriiki ei heiduta, kuna nüüd alustati riigi pealinnas Ar-Riyāḑis «maailma suurima» hoone ehitusega.