ENNE JA NÜÜD Põnni tuppa ei pea nüüd enam iga paari aasta tagant uut mööblit muretsema

Ruumi lapsele mõnusaks mängutoaks sisustamine nii, et see tulevikus sobiks ka õppimiseks, osutus väljakutseks 4,3-meetrise lae tõttu. Perele tuli appi IKEA sisekujundaja Sälli Preitof, kes andis näpunäiteid väikese, kuid funktsionaalse lastetoa sisustamiseks.

Mööbel, mis kasvab koos lapsega

Sisekujundaja märkis, et lastetuba sisustades ei soovi enamik vanematest selle mööblit juba paari aasta pärast välja vahetada ja seetõttu valitakse sinna tihti esemed, mis on väikelaste jaoks liiga suured.

«Lastetuba peaks olema selline, et laps tahaks seal mängida. Lastemööblit kasutades on sellise ruumi sisustamine lihtne, sest see mööbel sobib lapse suuruse ja motoorsete oskustega ning on tavaliselt rõõmsates lastepärastes värvides. Ja mis veelgi olulisem: spetsiaalne lastemööbel on ohutu, esemete nurgad on ümarad, riidekapi uksed sulguvad sujuvalt ja materjalide tootmisel ei kasutata kahjulikke kemikaale,» ütles Sälli.