Tõsine oht! Tuletõrjuja kaasa avaldab ootamatu ohuallika, mis põletab kodu maha kui säraküünla

TikToki platvormile üles laetud videos räägib Jess, et tema tuletõrjujast abikaasa sõnul on üks suuremaid ohuallikaid kodus ventilatsiooniavad ja seda väga lihtsalt põhjusel. Tihti unustatakse neid korralikult puhastada ning need täituvad lihtsasti süttiva tolmuga. Kui see peaks mingil põhjusel süttima, on asjad väga halvasti. Kuna tegemist on ventilatsiooniavaga, siis pole seal hapnikust puudust, mis aitab tulekahjul kiiresti levida.