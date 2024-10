Läti rühib järele: juba teisele restoranile omistati prestiižne Michelini tärn

Michelini giidi 2025. aasta väljaandes on Läti esindatud 31 restoraniga, millest ühe tärni vääriliseks on tunnustatud kaks: John Chef's Hall ja Max Cekot Kitchen. Restoran Pavaru māja on säilitanud Michelini rohelise ehk jätkusuutlikkuse tärni ning uutest restoranidest sai ära märgitud B7, Babo, Lowine, Seasons ja Stage 22.