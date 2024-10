LAPSEVANEM KÜSIB Kuidas lastetoa mööblit mudilase joonistustest puhastada?

Igapäevaseks ja nädalahoolduseks soovitab ekspert kanga kuivpuhastust tolmuimejaga. «Kõige parema tulemuse saab, kui lasta diivanid-tugitoolid keemiliselt puhastada. Seda teevad puhastusfirmad kliendi juures. Keemiline puhastus on sobivaim neile, kes on allergilised või ei talu kokkupuudet kodukeemiaga,» lisab ta.

Väldi küürimispulbreid

Lastetoa mööbli valimisel soovitab ekspert eelistada vastupidavaid ja kergesti hooldatavaid materjale. «Rusikareegel on see, et lakitud, värvitud ja õliga immutatud pinnad tuleb hoida kuivana. Kõik tekkinud plekid tuleb eemaldada kohe, et need ei jõuaks kuivada ega sisse imbuda. Kui koristamise järel jääb pind märjaks kauemaks kui 30 sekundiks, tuleks pind kuivatada, mitte sellel kuivada lasta,» selgitab ta.