ENNEOLEMATU Eesti tippkokad ühendavad jõud seitsmekäigulisel õhtusöögil

See sündmus tähistab olulist hetke Eesti kulinaariamaastikul, sest see on seotud kauaoodatud raamatu «25 parimat kokka Eestis» esitlusega ja annab külalistele võimaluse maitsta nende kokkade signatuurroogasid, mis on loodud kohalikke tooraineid ja maailmaklassi tehnikaid kombineerides.