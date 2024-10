TARK TEADA 3 olulist küsimust, enne kui võtad kodulaenu

Kuigi Eesti inimeste kindlustunne on veel nõrk ja augustis see isegi halvenes, siis muutub eluasemeturg taas aktiivsemaks. Laen on pikaajaline kohustus ja iga laenuvõtja peaks tagama, et võetud laen ei muutuks koormaks ei neile ega lähedastele. Võimalikud riskid hõlmavad haigestumist, töökaotust ja pikaajalist töövõimetust.

1. Kas sääste on piisavalt?

Enne laenu võtmist tuleks enda jaoks otsustada, et vaatamata laenule peaks alati olema sääste, et ootamatud olukorrad ja raskemad ajad mööduks võimalikult leebelt. Pärast kõigi igakuiste püsikulude, sealhulgas laenumakse tasumist on mõistlik, et raha jääb ka säästmiseks. Summad ei pea olema suured; oluline on säästa regulaarselt ja kujundada säästmisharjumust. Kõige paremini õnnestub säästmine siis, kui sissetuleku laekudes kanda otsekohe mõistlik summa säästukontole.