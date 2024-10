Kirjaniku ja kunstniku Tove Janssoni esimene muumiraamat saab järgmisel aastal 80-aastaseks. Sellest johtuvalt on iga tassi põhja markeeritud juubelitempel, muumitasside tootmismahuks on aga 8000 tassi, vahendab Iltalehti.

«Kuigi illustratsioon on kõigil tassidel ühesugune, on iga tass siiski eriline. Tassid on käsitsi maalitud, mis on samuti erakordne. Iga tassi põhjas on maaleri initsiaalid ja individuaalne numeratsioon,» ütleb Arabia Muumi kommunikatsioonijuht Mirka Paasikangas.