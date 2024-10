TEEME SELGEKS Kas maksmata parkimistrahv võib takistada kodulaenu saamist?

«Kuigi laenutaotlemise protsess on kliendi jaoks tehtud üsna lihtsaks, siis peab pank enne laenu pakkumist ja selle väljastamist omalt poolt põhjalikult analüüsima laenutaotleja varasemat maksekäitumist, sh kontrollima võimalikke maksehäireid. Kui inimesel esineb võlgnevusi, mängib see laenuotsuse tegemisel kindlasti väga olulist rolli,» selgitas Helina Kikas.

«Eksimusi juhtub kõigil ning see on igati mõistetav. Kui aga tasumistähtaega eiratakse korduvalt või tasutakse arveid tähtajast märkimisväärselt hiljem, on see kindlasti üks ohumärk,» nentis ta.

Ekspert märkis, et kui inimesel on minevikus olnud maksehäireid, kuid need on tänaseks seljatatud ning kliendi poolt on põhjendatud, mis ja miks juhtus – näiteks jäi kogemata maksmata tuulega ära lennanud parkimistrahv või juhtus apsakas mõne arve tasumisel –, siis üldjuhul lähenetakse sellele mõistvalt.