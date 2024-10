ON, MIDA OODATA Tartus algas eriti unikaalse elukeskkonna ehitus

Tema sõnul on näha, et inimesed hindavad Raadi elukeskkonna rohelust, head infrastruktuuri ning turvalisust. Ühtekokku valmib Aviaatori elukvartalis veidi üle 200 kodu. «Me näeme, et meie klientidele meeldib Raadil elada ja oleme kindlad, et Aviaatoriga see trend jätkub,» lisas Markus.

Nii ongi Raadi kiire areng muutnud selle üheks Tartu eelistatuimaks elupiirkonnaks. «Aviaatori piirkond on esimene, mis on planeeritud ja disainitud võimalikult autovabaks. Planeeringu eesmärk oli väärtustada lennundusega seotud pärandit ja kasutada autovabade elamupiirkondade loomisel parklana just lennurada. Tulemuseks on omanäoline ja turvaline elukeskkond, mis on hästi ühendatud kohalike teenustega ja linnaga,» kommenteerib Tartu vallavanem Jarno Laur. «Et Raadi on väga köitev just lastega peredele, alustab Tartu vald sel sügisel uue Raadi hariduskeskuse ehitust, mis toob piirkonda lisalasteaia ja uue Raadi põhikooli,» lisab Laur.