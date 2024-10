Soomlased on maailmas esirinnas just nende ostude poolest

Soomlased ostavad väga aktiivselt taaskasutatud riideid, selgub Soome hiljutisest tarbijauuringust. 33 protsenti küsitlusele vastanud elanikest ütles, et on viimase aasta jooksul ostnud kasutatud riideid.

Kolm lihtsat põhjust, miks eelistada teise ringi rõivaid

1. Säästad loodust

Rõivatööstus on üks kõige keskkonnavaenulikumaid tööstusharusid. Taaskasutatud riideid ostes säästad loodust ja oled sõbralik ka oma rahakoti suhtes.

2. Eristud teistest

Sa ju ei taha, et sulle keegi tänaval vastu jalutaks, seljas täpselt samad riided, mis sinul? Kaltsukates osteldes on see tõenäosus üsna väikene. Lisaks võid soodsate hindadega leida palju brändiesemeid.

3. Koged avastamisrõõmu

Taaskasutuspoodides ostlemisega kaasneb alati ka teatav üllatusmoment. Sa ei tea kunagi täpselt, mida leida võid ja see muudab poes käimise põnevaks.

Allikas: Postimees Naine