UNUSTA ÄRA Seda puhastusvahendit ei tohi mitte mingil juhul saunas kasutada

Meie kliimas on saun koht, kus saab talvel külma kontidest välja ajada, sügisel rõskust ja kehva meeleolu tõrjuda. Et saunamõnu jätkuks kauemaks, tasub iga kord pärast enda pesemist sauna õhutada ja voolava veega puhastada

Sauna ei tohiks kunagi pesta kloori sisaldava pesuvahendiga, sest see aine imendub kergesti puitu, millest see ka kõrgetel temperatuuridel õhku aurustub. Kloor on sissehingamisel tervisele kahjulik, kirjutab Iltalehti.