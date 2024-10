TIKSUV POMM Meilgi levinud seadeldis tapab Euroopas igal aastal 40 000 inimest

Paljudes majapidamistes ja eriti vanemates kodudes tehakse süüa gaasipliidil, mis võib rikkuda toaõhu kvaliteeti ja olla koguni tervisele kahjulik. Gaasipliidil kokates satuvad sissehingamise teel organismi lämmastikdioksiid, süsinikmonooksiid ja formaldehüüd. Peale selle, et need on kantserogeensed, suurendavad need ka astma tekkimise riski ja alandavad vererõhku. Gaasipliidiga kodudes võib siseõhk olla isegi rohkem saastunud kui näiteks linnas, sest gaasid paiskuvad tuppa isegi siis, kui pliit ei tööta.