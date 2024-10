UURING Täpselt nii palju eestimaalasi tunneb, et elab oma unistuste kodus

35 protsenti inimestest ütles, et neid häirib oma tänase kodu juures enim ruumipuudus. Iga viies vastaja leidis, et tema kodu vajab liiga palju remonti, et seal end täna ja tulevikus hästi tunda. Sama suur hulk inimesi kurtis, et peavad pidevalt taluma naabritelt kostuvat müra ning et kodu ülalpidamiskulud on liiga kõrged.

Vanemad vastajad on rohkem rahul

YIT Eesti müügijuhi Eva-Liisa Tamme sõnul näitas uuring, et nooremad vastajad on oma tänase kodu suhtes mõnevõrra kriitilisemad. «See peegeldab osaliselt ka nende piiratud võimalusi. Kodu puhul on nende jaoks esmatähtis, et kodu oleks kvaliteetselt ehitatud ja nad ei peaks seda pidevalt remontima, et selle planeering võimaldaks väiksel pinnal end hästi tunda ning et ülalpidamiskulud oleksid võimalikult madalad. Mida vanema vastajaga on tegu, seda tõenäolisemalt on ta pigem oma tänase koduga rahul – vanematel inimestel on selja taga nii mõnigi koduvahetus, millest igaüks on aidanud lahendada mõne eelmises kodus neid häirinud probleemi,» selgitas Tamm.

YIT müügijuht rääkis, et eestimaalaste suhtumine oma eluasemesse on väga pragmaatiline – valdav osa inimestest ei aja tema sõnul taga mingit unistuste kodu kontseptsiooni. Nad soovivad lihtsalt, et neil oleks kena ja soe koht, kuhu õhtul töölt tulla, ning et selle ostmine ja ülalpidamine rahakotile liiga suurt hoopi ei annaks.