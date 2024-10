Ärkasid halva tujuga? Teadlane soovitab raviks puitu silitada

Jah, see kõlab naljakalt, kuid Oxfordi ülikooli professori Kathy Willise sõnul on puidu puudutamine sama efektiga kui näiteks koera paitamine ehk see teeb rõõmu ja rahustab närve. Tema sõnul ei pea tegemist olema elusa puuga – ka täispuidust mööbel ajab asja ära. «Kui lähete ehituspoodi ja vaatate seal inimesi, siis paljud neist muudkui silitavad pinke ja töötasapindu,» selgitab ta.