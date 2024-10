Lennuõnnetuses hukkunud Saksa miljonäri Hispaania villa läks müüki: hiigelsuure kinnistu hind purustab rekordeid

Torre del Solina tuntud 24,6 hektari suurusel kinnistul on kaks privaatset villat, kus on kokku 16 magamistuba ja sama palju vannitubasid, samuti põrandaküte ning tipptasemel meelelahutussüsteemid. Kolmes abihoones asuvad erinevad koosolemisruumid, nagu näiteks spaa. Väljaanne Bild kirjutab, et praeguse hinna juures on tegemist Hispaania kõige kallima kinnistuga.