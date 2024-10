Vargad tassivad suvilad talvel tühjaks: üks pikanäpumees viis tükk tüki haaval minema ahjukivid

«Suvilas on üldjuhul vargal palju rohkem aega tegutseda kui eramus või korteris,» möönab G4Si turvaekspert Tarmo Pärjala. «Just seetõttu on oluline, et seal oleks töökorras valvesüsteem ja kõik väärtuslik silme eest ära pandud.»

Ekslikult arvatakse, et kui suvila asub n-ö paksu metsa sees, siis keegi seda üles ei leia ja valvesüsteemi vaja ei lähe. Pärjala lükkab selle eelarvamuse ümber: «Varas leiab üles ka kõige eraldatuma suvekodu, kuhu viib vaid kitsas konarlik metsatee ja miinuseks on sel puhul veel naabrivalve puudumine ning pätid saavad nii tegutseda seal mitu nädalat või lausa kuud.»

Põhjus, miks sügisel vargused suvilates sagenevad, on selles, et varas saab seal segamatult tegutseda. Pärjala meenutab üht markantset juhtumit, kuidas pererahva suur projekt tükk tüki haaval minema veeti.

«Plaan oli ehitada korralik tellistest ahi ja ühel suvel see valmis saigi. Kevadel avastati, et keegi oli selle kivi kivi haaval ära viinud,» viitab ta sellele, et ühe päeva töö see arvatavasti ei olnud. Kuna sääraste varguste puhul pole teada, millal täpselt majas sees käidi, siis on uurijatel keeruline ka süüdlasi leida.