MIS VIGA? Soome ralliässa suvila müük ei taha kuidagi edeneda

Savon Sanomat teatas 2022. aastal, et Räikkönen maksis villa eest enam kui 14 aastat tagasi veidi alla miljoni. Põhjamaist joont hoidev villa on muljetavaldav ning mitte ainus seesugune tänaval. Kes iganes selle lõpuks ostab, peab olema jõukas nina ja saab naabriks sama paksu rahakotiga tegelased. Nagu elamise hinnast võib järeldada, pole siin ruutmeetritega kitsas – neid on lausa 351, kuid sellest pea sada moodustab garaaž.

Suvilast leiab hulga mälestusi Räikköneni vormelikarjäärist. Ühel pildil on kujutatud F1-autoga tahvel ja ingliskeelne tekst «Keep calm and leave me alone, I know what to do» (jääge rahulikuks ja jätke mind rahule, ma tean, mida teha).