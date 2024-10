ETTEVAATUST Levinud viga õhufritüüri kasutamisel võib su kodu maha põletada

Kuumaõhufritüürid on tulnud, et jääda. Kuid nagu iga uue masina puhul ikka, tuleb ka kuumaõhufritüüri hingeelu tundma õppida, vältimaks masina valesti kasutamist. Nii näiteks on paljudel fritüüri omanikel tekkinud küsimus seadme ja küpsetuspaberi kohta.