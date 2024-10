Läänemere laevarestoranide kohvipaksust tehakse aiamulda

«Kohvipuru ja toiduõli ringlussevõtt on hea näide ringmajandusele tuginevast materjalivoost, mille loomist me koos oma partneritega aktiivselt edendame. Oluline on, et materjalid võetakse ringlusse korraga – nii on neid tõhusam transportida ja heitmed kogutud ühiku kohta vähenevad. Viking Line'il on pikaajaline jäätmete taaskasutamise traditsioon; alustasime sellega oma laevadel juba 1980. aastatel, et kaitsta Läänemerd ja selle haavatavat saarestikku. Tänapäeval sorteerime laevadel kõiki jäätmeid ja taaskasutame kõike võimalikku alates metallpurkidest kuni tekstiilini. Me ei paiska kunagi reovett merre,» ütleb Viking Line'i jätkusuutlikkuse juht Dani Lindberg.