GALERII Eesti mees loob betoonist kunsti: halli materjali piiride nihutamine tõi talle auhinna

«Soomets on kindlasti üks väljapaistvamaid avaliku ruumi kunstnikke tänapäeva Eestis ning tema põhimaterjal betoon on talle siin heaks abiliseks olnud. Ta on koos erinevate koostööpartneritega kombanud enda betoonteostega betooni kui materjali piire, arusaamist betooni võimalustest,» lisas Leetma.

Oliver Soomets (s. 1980) on lõpetanud Eesti Kunstiakadeemias arhitektuuri- ja linnaplaneerimise eriala. Ta on töötanud arhitektina Arhitektuuriagentuuris ja Allianss Arhitektides. Alates 2015. aastast on ta vabakutseline kunstnik, tehes töid eelkõige avalikku linnaruumi. Kasutades innovaatiliselt erinevaid materjale, võib tema põhimaterjaliks pidada betooni. Kunstnikuna on Soomets olnud avatud loomingulisele koostööle kõigiga, kes suudavad mõelda loovalt ja valdkondadeüleselt.