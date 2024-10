Ekspert avaldab: kokkuhoid elektri- ja küttekuludelt võib kasu asemel kahju tuua

«Teiseks, kui üüripinnal on probleeme ventilatsiooniga, siis peaks üürileandja üürnikku kindlasti sellest teavitama. Tavaliselt ei ole vanemates kortermajades tänapäevaseid (sund)ventilatsioonisüsteeme, mis tähendab, et elanik peaks ruume aeg-ajalt ise õhutama,» ütleb Siht.

«Parim viis selleks on aknad-uksed korraga mitmes toas lahti teha ja õhutada mõned minutid. Eesmärk on õhk ruumide vahel liikuma panna, mitte tubade temperatuuri alandada, mistõttu ei piisa sellest, kui ühte akent vahepeal avatuna hoida,» kirjeldab ta.

Sihi sõnul on talveperioodil hallituse kõrval väga levinud ka torude külmumisega seotud juhtumid. «See on üldjuhul tingitud üürnike teadmatusest. Paljud üürnikud pole varem puuküttega kodus elanud ega ole selle eripäradega kursis,» selgitab ta.

«Puuküttega ahjud vajavad sagedast kütet, et säilitada püsiv soojusallikas ning vältida torude külmumist. Talveperioodil on tavaline, et ahju tuleb kütta mõnel juhul lausa kaks korda päevas. Siin on taaskord oluline, et üürileandja teeks ise teavitustööd ning selgitaks üürnikule, kuidas puuküttega üüripinnaga heaperemehelikult ümber käia,» ütleb ta.